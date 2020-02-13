2020/02/13 | 21:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد : تعرض القوات الامنية قرب الحاجز بين الخلاني والتحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 21:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد : تعرض القوات الامنية قرب الحاجز بين الخلاني والتحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد : تعرض القوات الامنية قرب الحاجز بين الخلاني والتحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).