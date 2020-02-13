2020/02/13 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : يس عراق نشرت صفحة صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، تعليقاً على اخبار تقدم قوات مكافحة الشغب في مقتربات ساحة الخلاني واشتباك المتظاهرين معها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“وزير الصدر” عن اشتباكات الخلاني بين قوات الامن والمتظاهرين: اعتقلوهم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“وزير الصدر” عن اشتباكات الخلاني بين قوات الامن والمتظاهرين: اعتقلوهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).