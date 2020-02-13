2020/02/13 | 21:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الحالي والريال السابق على الإقامة الدائمة في دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي بمنح حزمة من التأشيرات طويلة الأمد، وتأكيداً على مكانة الدولة، كحاضنة للمواهب والمبدعين والعلماء ورواد الأعمال.ولن يتم تطبيق القرار على رونالدو فقط، بل إن هناك عدد آخر من المبدعين في كافة المجالات، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تمنح كريستيانو رونالدو الإقامة الدائمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تمنح كريستيانو رونالدو الإقامة الدائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).