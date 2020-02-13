مصدر: هجوم صاروخي على قاعدة “كيوان” الامريكية في كركوك

2020/02/13 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر امني، يوم الخميس، عن تعرض قاعدة كيوان في محافظة كركوك، الى هجوم صاروخي.وبحسب المصدر، الذي صرح لـ”العهد نيوز”، فان “قاعدة كيوان العسكرية، التي تتواجد فيها قوات امريكية، تعرضت الى صاروخ، فيما ضبطت القوات الامنية صواريخ اخرى كانت معدة للاطلاق على القاعدة العسكرية”.ولفت المصدر الى قيام مروحيات عسكرية بالتحليق فوق المنطقة المذكورة، عقب […]

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