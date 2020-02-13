هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم جنودًا أميركيين في كركوك

2020/02/13 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة “k 1” التي تستضيف قوات أميركية في محافظة كركوك، إلى هجوم صاروخي.وذكرت الوكالة الفرنسية “أ.ف.ب”، في خبر عاجل، أن “هجوما صاروخيا استهدف قاعدة “k 1” العسكرية بمحافظة كركوك شمال العراق، والتي تستضيف قوات اميركية”، دون مزيد من التفاصيل.

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