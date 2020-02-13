سقوط صاروخ كاتيوشا داخل قاعدة “كي 1” في كركوك

2020/02/13 | 21:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- “ساحات التحرير” أفاد مراسلنا بسقوط صاروخ كاتيوشا داخل قاعدة “كي 1” في كركوك التي تستضيف عسكريين أميركيين مساء اليوم.وتم العثور على قاعدة صواريخ تحمل 12 صاروخا واطلق صاروخ واحد باتجاه ” كي1″ والعثور على 11 صاروخا لم تطلق … Readmore

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