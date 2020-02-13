2020/02/13 | 21:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوافق غدا الجمعة 14 فبراير/ شباط، موعد احتفال العالم بـ”يوم الحب” أو “عيد الحب”، الذي يتبادل فيه المحبون التهاني، بإرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى لأحبائهم، وتختلف تلك العادات بين دولة وأخرى.ويمارس اليابانيون عادات خاصة للاحتفال بعيد الحب، على طريقتهم، بحسب موقع “اليابان بالعربي”، الذي أشار إلى أن النساء تقدم الشوكولاتة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عيد الحب في اليابان..



الهدايا من نصيب الرجال فقط! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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