عمليات بغداد: رمي الرمانات الهجومية يعدُّ عملاً إرهابياً يستوجب الرد

2020/02/13 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، إصابة عدد من القوات الأمنية بهجوم قرب حاجز ساحتي الخلاني والتحرير وسط العاصمة.

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