وفاة 5 اشخاص في تونس بسبب هذا الفيروس

2020/02/13 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شكري حمودة، مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة التونسية، وفاة خمسة تونسيين نتيجة إصابتهم بفيروس “H1N1” هذا الموسم.وأثارت وفاة المصابين بفيروس ” “H1N1(إنفلونزا الخنازير) حالة من الهلع والذعر بين المواطنين في تونس، إلا أن حمودة وجه رسالة طمأنينة من خلال تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، بحسب صحيفة “المصدر” التونسية”.واعتبر حمودة أن […]

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