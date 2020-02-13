السعودية تنفي وجود لقاء مرتقب بين ولي العهد و«نتنياهو»

2020/02/13 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ نفى وزير الخارجية السعودي يوم الخميس تقارير إعلامية عن اجتماع مُحتمل بين ولي العهد

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