ملف اغتيال “مالكولم إكس” يفتح من جديد بعرض فيلم وثائقي

2020/02/13 | 22:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قد يعيد المسلسل الوثائقي الذي تمّ بثه مؤخرا على نتفليكس التحقيق في قضية اغتيال الناشط الحقوقي مالكولم إكس، إذ أكد مكتب المدعي العام في مانهاتن مراجعة جديدة لاغتيال الناشط الحقوقي بعد الحديث عن المعلومات الجديدة التي ظهرت عقب الفيلم الوثائقي “من قتل مالكولم إكس” والأسئلة حول من ارتكب الجريمة أو لم يرتكبها.اغتيل مالكولم إكس […]

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