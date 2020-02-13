نائب يكشف عن سيطرة

2020/02/13 | 22:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، يوم الخميس، عن قيام "عصابات" بالسيطرة على أراض زراعية.

وقال الصيادي في تغريدة بموقع تويتر ان "البرلمان عازم على التصويت لقانون العشوائيات، واشترطوا رفع اسمي من مقترح مشروع العشوائيات حتى يصوت عليه".

واشار الى ان "عصابات سيطرت على الكثير من الاراضي الزراعية وباعتها بالمطلق"، مبينا ان "هدم الدور ينقسم الى امرين، الأول الأحزاب تبيعها، والثاني عصابات استولت عليها".

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