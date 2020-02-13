الحلبوسي وحسين يناقشان موضوع الانتخابات المبكرة وملف تشكيل الحكومة

2020/02/13 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي مع وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الخميس، جملة ملفات من بينها تشكيل الحكومة والانتخابات المبكرة.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فؤاد حسين”.وأضاف ان “اللقاء تم خلاله بحث الأوضاع السياسية وتطوراتها، […]

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