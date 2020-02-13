النفط وكورونا.. كيف تتأثر أسواق “الذهب الأسود” بالفيروس؟

2020/02/13 | 22:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكد أسواق النفط تلتقط أنفاسها عقب طيّ صفحة الحرب التجارية الأميركية الصينية، حتى ظهر فيروس “كورونا” المستجد حاصدا أرواح 1369 أشخاص حول العالم (حتى كتابة هذه السطور)، ومتسببا بخسائر فادحة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، انتقلت تداعياتها لتصيب أسواق النفط.وتسببت المخاوف من انتشار “كورونا”، في موجة بيع بأولى جلسات التداول في سوق الأسهم […]

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