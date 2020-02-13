هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بكركوك

2020/02/13 | 22:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية عراقية وأمريكية، الخميس، إن هجوماً صاروخياً استهدف مساء اليوم قاعدة عسكرية تتمركز بها قوات أمريكية في محافظة كركوك شمالي البلاد....

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