2020/02/13 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام الحربي :سقوط صاروخ كاتيوشا داخل قاعدة كي وان في محافظة كركوك دون خسائر تذكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 22:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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