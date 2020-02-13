دعاهم الى التمييز .. الصدر يحث اتباعه على النزول و اعتقال متظاهري الخلاني

2020/02/13 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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