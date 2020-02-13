2020/02/13 | 22:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، انتهاء المرحلة الاولى من عمليات “ابطال العراق” التي انطلقت لتطهير صحراء الانبار من براثم العناصر الارهابية.وجاء في بيان العمليات مايلي: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ صدق الله العظيم كما عهد العراقيون شجاعة أبنائهم في القوات الأمنية ، ها هم اليوم ينهون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة تكشف نتائج عمليات “ابطال العراق” وتعلن انتهاء المرحلة الاولى رسميا (موسع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة تكشف نتائج عمليات “ابطال العراق” وتعلن انتهاء المرحلة الاولى رسميا (موسع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).