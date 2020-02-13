الاعلام الامني يوضح تفاصيل الهجوم على كيوان

2020/02/13 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، توضيحاً بشأن تفاصيل الهجوم الصاروخي على قاعدة كيوان العشركية في كركوك.

وأشارت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز الى "سقوط صاروخ داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون خسائر تذكر، والقوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين".

واضافت ان الوقات الامنية "عثرت على قاعدة للاطلاق وهي تحمل ١١ صاروخاً لم تطلق بعد، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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