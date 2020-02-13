من بين 11 صاروخاً.. قصف يستهدف قاعدة K1 في كركوك وتحليق مكثف للطيران الأميركي

2020/02/13 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط صاروخ داخل قاعدة k1 في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان، إن “صاروخاً سقط داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون وقوع خسائر تذكر”.سقوط صاروخ داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون خسائر تذكر، والقوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين، وقد عثرت على قاعدة للاطلاق […]

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