الحلبوسي يبحث مع وزير المالية الاوضاع السياسية في العراق

2020/02/13 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فؤاد حسين، الأوضاع السياسية وتطوراتها.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، أطلعت عليه “يس عراق”، ان الحلبوسي، “أكد خلال استقباله وزير المالية فؤاد حسين على ضرورة أن تكون للقوى السياسية رؤية واضحة لإدارة شؤون البلاد وتحمل المسؤوليات؛ من […]

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