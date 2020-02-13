2020/02/13 | 22:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي يبدو أن الاحتجاجات العراقية، لم تستسلم لكل عمليات القمع والترهيب الذي تتعرض له، ففي كل مرة يقمعون فيها من قبل الميليشيات وقوات الأمن، ينزلون للساحات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد والجنوب.. تظاهُراتٌ ليليّة حاشدة رفضاً لتدخلات الصدر) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد والجنوب.. تظاهُراتٌ ليليّة حاشدة رفضاً لتدخلات الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).