اعتقال عصابة لتجارة المخدرات واصابة ثلاثة منتسبين لقسم مخدرات كربلاء

2020/02/13 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال مصدر امني في شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، إن مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من ( 5 ) اشخاص متخصصة بتجارة المخدرات ، واكد اصابة ثلاثة منتسبين من قسم المخدرات بعد مواجهة مع العصابة “.وذكر […]

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