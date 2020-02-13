2020/02/13 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت لجنة العلاقات الخارجية، الخميس، توضيحاً حول قائمة التعيينات في وزارة الخارجية.

وقال رئيس اللجنة شيركو ميرويس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل الإعلام تناقلت صدور قائمة بتعيين عددٍ من الموظفين على ملاك وزارة الخارجية، وقد نسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإجراء تحقيق بخصوص الضوابط والإجراءات المتبعة في التعيين بما يحقق العدالة في تقديم ذوي الاختصاص وأصحاب العقود وحملة الشهادات العليا على غيرهم".

واوضح أنه "في الوقت الذي نؤكد عدم معرفة لجنة العلاقات الخارجية بإجراءات التعيين بما يضمن شفافيتها وعدالتها، فاننا وبموجب واجبنا الرقابي الذي نص عليه الدستور والنظام الداخلي سنشرع بالقيام بتحقيق سريع بهذا الخصوص واعلام الرأي العام بموقفنا الرسمي".

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك علي ورهان، الخميس (13 شباط 2020)، عن عدد القواعد التركية في محافظات اقليم كردستان العراق.

وقال ورهان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد القواعد التركية في

بغداد اليوم _ بغداد

كشف القيادي في تيار الحكمة، محمد الحسيني، الخميس 13-2-2020، حقيقة وجود خلافات بين القوى السياسية الشيعية ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي بشان تشكيلته الوزارية المرتقبة.

وقال محمد الحسيني، في حديث

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي، الخميس (13 شباط 2020)، إن ما يثير القلق هو تسمية وزراء من الوجوه الجديدة بعيدين عن الخبرة والتخصص.

وذكر الكربولي في تغريدة له على تويتر، أن "الفرق بين النظر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة العلاقات الخارجية تصدر توضيحا حول قائمة التعيينات في وزارة الخارجية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة العلاقات الخارجية تصدر توضيحا حول قائمة التعيينات في وزارة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).