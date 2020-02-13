العمليات المشتركة تعلن انتهاء المرحلة الاولى من عمليات ابطال العراق

2020/02/13 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، انتهاء المرحلة الاولى من عمليات ابطال العراق التي انطلقت فجر الاربعاء، التي انطلقت في المناطق الصحراوية.

وقالت القيادة في بيان، "كما عهد العراقيون شجاعة أبنائهم في القوات الأمنية ، ها هم اليوم ينهون المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق ، والتي انطلقت فجر أمس الاربعاء 12 شباط 2020".

واضافت، ان "العملية جاءت لتفتيش وتطهير محافظة الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الاردنية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الارهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمس محاور وكمايلي :1- المحور الأول : قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الانبار 2- المحور الثاني: قيادة عمليات الأنبار 3- المحور الثالث: قيادة عمليات الجزيرة 4- المحور الرابع: قيادة عمليات الفرات الأوسط5- المحور الخامس: قيادة عمليات بغدادوبإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الأجواء العراقية واستهدفت عمليات أبطال العراق / المرحلة الأولى مساحة تبلغ (26238كم2) وبمشاركة الوكالات الأمنية والاستخبارية كافة".

وتابعت، "وكانت نتائج هذه العملية الآتي" العثور على 5 أوكار و25 عبوة ناسفة و3 هاونات وتفجير عبوتين ناسفتين والعثور على 7 صواريخ SPG9 ودراجتين ناريتين و65 قنبرة هاون وكدس عتاد وجليكان C4 ، فضلا عن العثور على 9 صواريخ ضد الدبابات وحزام ناسف وعجلتين وقاعدة رشاشة و7 حاويات عتاد وإلقاء القبض على متهمين اثنين ، والعثور على 54 قذائف وقنابر مختلفة وما يسمى صاروخ الخلافة وسلاح رشاش ثقيل مدمر وسلاح قناص نوع تبوك مدمر وسبطانة أحادية 12.7 ملم تالفة ، و24 حاوية رمان دخان و100 اطلاقة من عتاد 14.5 ملم و13 حاوية و190 إطلاقة عتاد 12.7 ملم و11 حاوية" .

بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط صاروخ داخل قاعدة k1 في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخاً سقط داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون وقوع خسائر تذكر".

واضافت أن "

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة "k 1" التي تستضيف قوات اميركية في محافظة كركوك، إلى هجوم صاروخي.

وذكرت الوكالة الفرنسية "أ.ف.ب"، في خبر عاجل، أن "هجوما ص

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تعرض القوات الأمنية الى هجوم بثلاث رمانات يدوية قرب الحاجز بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "في تطور خطير، تعرضت ق

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