الاعلام الامني تعلن سقوط صاروخ على قاعدة k1 في كركوك

2020/02/13 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط صاروخ داخل قاعدة k1 في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخاً سقط داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون وقوع خسائر تذكر".

واضافت أن "القوات الأمنية اجرت عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين، وقد عثرت على قاعدة للاطلاق وهي تحمل 11 صاروخاً لم تطلق بعد".

ولفتت الى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

بغداد اليوم - بغداد

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وقالت القيادة في بيان، "كما عهد العراقيون شجاعة أبنائهم في القوات الأمنية ،

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة "k 1" التي تستضيف قوات اميركية في محافظة كركوك، إلى هجوم صاروخي.

وذكرت الوكالة الفرنسية "أ.ف.ب"، في خبر عاجل، أن "هجوما ص

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تعرض القوات الأمنية الى هجوم بثلاث رمانات يدوية قرب الحاجز بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "في تطور خطير، تعرضت ق

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