النيران تلتهم مجموعة من البساتين في محافظة واسط

2020/02/13 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع حرائق كبيرة في اربعة بساتين في ناحية جصان، التابعة لمحافظة واسط”.وذكر المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “النيران التهمت اربعة بساتين، وهرعت فرق الدفاع المدني لاخماد الحرائق، من دون تسجيل خسائر في الارواح”.واضاف، ان “المزيد من فرق الدفاع المدني ماتزال تتوافد على مكان الحادث لتطويق النيران ومنعها من الوصول […]

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