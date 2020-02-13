السيد حسن نصر الله :الشهيد القائد سليماني لم يترك الجنوب خلال الحرب مع الصهاينة

2020/02/13 | 22:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الامين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، ان “الشهيد سليماني مهما قلنا بحقة فهو ماخوذ من مدرسة الامام الخميني “قدس”.واكد نصر الله ان “الشهيد القائد سليماني اسس قوة صاروخية كبيرة للمقاومة الاسلامية في لبنان”، مضيفا، انه “لم يترك مناطق الجنوب خلال الحرب مع الصهاينة الا بعد تحقيق النصر”.واضاف، […]

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