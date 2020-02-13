«رقصة كورونا».. شاهد كيف يواجه المصابون الفيروس القاتل في ووهان

2020/02/13 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ في الوقت الذي يهلع الناس لمجرد سماعهم مصطلح «كورونا»، وترفع حالة الطوارئ القصوى في أي بلد تظهر فيه، خوفا من هذا الفيروس

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