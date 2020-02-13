سامي حسن موسى - العثمانية الجديدة .. الاقتصاد السياسي لتركيا المعاصرة

2020/02/13 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_حسن_موسى نشر المقال التالي في صحيفة "مورنينج ستار" بتاريخ ٢-;-٠-;- يناير بعنوان "العثمانية الجديدة ..الاقتصاد السياسي لتركيا المعاصرة" وكتبه كمال أوكويان ، السكرتير العام للحزب الشيوعي التركي.ترجمة سامي حسن موسىانشغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد فشله في سوريا، بتطوير رؤية ثانية لمشروع العثمانية الجديدة الذي استحضره إلى الأجندة السياسية في النصف الثاني من الألفينيات.مما لا شك فيه أن......

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