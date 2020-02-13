“فرانس برس”: هجوم صاروخي على قاعدة تضم جنودا أميركيين شمالي العراق

2020/02/13 | 22:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- “فرانس برس” سقط صاروخ كاتيوشا على قاعدة “K1″غرب كركوك، في حادثة تعيد للأذهان الهجوم المماثل الذي استهدف ذات القاعدة في ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.وقال مصدران أمنيان أميركي وعراقي لفرانس برس إن الهجوم استهدف القاعدة التي … Readmore

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