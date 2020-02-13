ابو هدمه: ملاحقة خلايا داعش مستمرة في صحراء نينوى حتى الانتهاء منهم

2020/02/13 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي، السيد حيدر ابو هدمه، اليوم الخميس، بان “القوات الامنية والحشد الشعبي مستمرة بملاحقة خلايا داعش الإرهابي في صحراء نينوى”.وقال ابو هدمه في تصريح خاص لوكالة “العهد نيوز”، بان “القوات الامنية من الحشد الشعبي والجيش العراق مستمران في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية في صحراء نينوى وجزيرة الحضر جنوب […]

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