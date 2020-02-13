الكونغرس يقيد صلاحيات ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية لايران

2020/02/13 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران؛ ومن المتوقع أن يستخدم ترامب للفيتو من أجل إرجاء القرار.وفي العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يمنع ترامب من القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران، بعد أيام من الضربة الأمريكية التي استهدفت قائد فيلق القدس" الإيرانية قاسم سليماني.وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تفعيل قانون “سلطات الحرب” بموافقة 224 عضوا مقابل اعتراض 194 عضوا، وهو ما يحيل القرار لمجلس الشيوخ الذي قام بتمريره مساء اليوم.وطالب ترامب، أمس الأربعاء، مجلس الشيوخ بعدم التصويت لصالح مشروع القانون.وأضاف ترامب، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن سياسة واشنطن مع طهران صحيحة والوقت غير مناسب لإظهار أي ضعف، وتابع قائلًا: "شعبنا يؤيد بشدة ضربتنا لقتل قاسم سليماني".

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