بالفيديو .. ابنة ناشط مغدور ترد على تغريدات اساءت لـ

2020/02/13 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء ماذا قالت ابنت الشهيد فاهم الطائي عن تظاهرات بناتك ياوطن بعد الاساءة للتظاهرات الحاشدة التي شهدتها بغداد ومحافظات الجنوب ، من قبل زعماء تيارات سياسية واعتبروها مسعى لعكس صورة سيئة للاساءة الى الاسلام في العراق .

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