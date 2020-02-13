2020/02/13 | 22:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالعثور على قاعدة صواريخ مع ١١ قنبرة هاون في كركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "القوات الامنية عثرت على قاعدة صواريخ مع ١١ قنبرة هاون اطلق منها واحدة على قاعدة كي وان العسكرية".

واضاف انه "تم العثور عليها في منطقة العمل الشعبي بمحيط القاعدة بالقرب من مقبرة المسيحيين بكركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على قاعدة صواريخ مع ١١ قنبرة هاون في كركوك) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على قاعدة صواريخ مع ١١ قنبرة هاون في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).