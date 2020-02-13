2020/02/13 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: سقوط صاروخ داخل قاعدة K1 والعثور على 11 اخرى لم تطلق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: سقوط صاروخ داخل قاعدة K1 والعثور على 11 اخرى لم تطلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).