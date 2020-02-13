فيديو.. لحظة مصادرة البحرية الأمريكية لـ150 صاروخا إيرانيا في بحر العرب

2020/02/13 | 22:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت البحرية الأميركية،اليوم الخميس، أن سفينة تابعة لها في بحر العرب صادرت

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