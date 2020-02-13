شرطة الطاقة تصد تعرضا لداعش الإرهابي على حقول علاس في صلاح الدين

2020/02/13 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة الطاقة، اليوم الخميس، صد تعرض لـ”داعش” في قاطع حقول علاس النفطي شرق محافظة صلاح الدين.وذكرت الشرطة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “شرطة الطاقة تصد تعرضا لعصابات داعش الارهابي في قاطع حقول علاس النفطي في قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين”، موضحة أن “التعرض حصل من جهة قضاء تكريت من قبل […]

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