مقاتلون في سبيل وطنهم العراقي “عن التوثيق الأدبي لبطولات الحرب”

2020/02/13 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تبنت دار التقدم الروسية طباعة سلسلة روايات وقصص تحت عنوان “مقاتلون في سبيل وطنهم السوڤيتي”، وهي سلسلة كان هدفها توثيق بطولات الجنود الروس والسوڤيت عموماً ضد الاحتلال النازي لبلادهم بإطار أدبي (روائي وقصصي) بسبب معرفة القائمين على الدار بأن التوثيق الأدبي للحرب وبطولاتها أكثر تأثيراً وخلوداً من […]

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