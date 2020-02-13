وحدات حماية الشعب تعلن قتلها قائداً عسكرياً تركياً

2020/02/13 | 22:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قوات حماية الشعب الكوردية في سوريا، يوم الخميس، عن تمكنها من قتل قائد عسكري تركي مع جندي خلال تنفيذها عملية لمقاتليها في منطقة ايدر.

وجاء في بيان لقوات الحماية اطلعت عليه شفق نيوز، انه في اطار عملياتها ضد الجيش التركي قامت قواتها في الثاني عشر من الشهر الجاري بعملية في منطقة باشان ايدر داخل قاعدة عسكرية تدعى ايدنلار، مبينة ان العملية اسفرت عن مقتل عسكريين تركيين احدهما قائد عسكري فيما عادت المجموعة المهاجمة الى قواعدها سالمة.

واشار البيان الى ان الطائرات العسكرية التركية قامت يوم 11 شباط في الساعة 3:50 بعد الظهر بقصف تلة سليمان في اقليم افاشين وفي الساعة 11 ليلا قصفت ميدان سيدا في الزاب، لافتا الى ان عمليات القصف الجوي التركي لم تخلف خسائر في الارواح في صفوف الوحدات.

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