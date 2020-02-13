هجوم صاروخي على قاعدة تضم جنودا أميركيين شمالي العراق

2020/02/13 | 22:57 - المصدر: الحرة

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سقط صاروخ كاتيوشا على قاعدة "K1"غرب كركوك، في حادثة تعيد للأذهان الهجوم المماثل الذي استهدف ذات القاعدة في ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

وقال مصدران أمنيان أميركي وعراقي لفرانس برس إن الهجوم استهدف القاعدة التي تضم جنودا عراقيين وأميركيين.

وذكرت فرانس برس أنه لا توجد أية تقارير عن حصول خسائر بشرية في الهجوم لغاية الآن.

من جهتها أفادت وسائل اعلام عراقية بأن القاعدة تضم فوجا للقوات الأميركية ومقر الفرقة السادسة للشرطة الاتحادية ومقر فوج القوة الخاصة للواء 61 ومقر فوج كركوك لمكافحة الإرهاب .

وأضافت أن طائرات أميركية حلقت في سماء المنطقة بارتفاعات منخفضة رغم سوء الأحوال الجوية بعد تعرض القاعدة للقصف الصاروخي.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا قالت فيه إن القوات الأمنية عثرت على قاعدة للإطلاق وهي تحمل 11 صاروخا لم تطلق بعد، مضيفة أن السلطات تجري عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين.

والهجوم الصاروخي هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخا في 27 ديسمبر، ما تسبب بمقتل مدني أميركي، وكان الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب بغداد.

ونفذت الولايات المتحدة على إثر الهجوم في حينه، ضربات انتقامية أسفرت عن مقتل 25 من مقاتلي ميليشيا كتائب حزب الله المتهم الرئيس في الهجوم الذي استهدف القاعدة في ديسمبر.

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