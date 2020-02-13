2020/02/13 | 22:57 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف سوري فروا من ديارهم بسبب هجوم تقوده روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف سوري فروا من ديارهم بسبب هجوم تقوده روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف سوري فروا من ديارهم بسبب هجوم تقوده روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).