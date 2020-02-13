السفير البريطاني يدين الهجوم الصاروخي على قاعدة k1 في كركوك

2020/02/13 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

ادان السفير البريطاني ستيفن هيكي، الاربعاء، الهجوم الصاروخي على قاعدة k1 في كركوك.

وقال السفير في بيان...





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