«الشيوخ الأمريكي» يوافق على قرار لتقييد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

2020/02/13 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على قرار لتقييد قدرة الرئيس

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