البحرية الأميركية تضع يدها على أسلحة إيرانية الصنع في بحر العرب (فيديو)

2020/02/13 | 23:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات ومواقع قال بيان للقيادة للأميركية الوسطى في بحر العرب إن سفينة “يو أس أس نورماندي” الحربية الأميركية ضبطت أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي.وتشمل الأسلحة التي تم الاستيلاء … Readmore

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