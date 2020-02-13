مجلس الشيوخ الاميركي يقر مشروعا يحد من صلاحيات الحرب لترامب

2020/02/13 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إطلاق عمليات عسكرية خارج البلاد دون موافقة الكونغرس.

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