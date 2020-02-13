عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح3

2020/02/13 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي كان من جراء تبلور هذه الفكرة وثباتها مع الموروث التاريخي المتجذر في الوعي الجمعي لهذه الفئة الشعبية، إن تأسست في ضميرها نوع من أختلال في تعيين منحنيات الفكرة السياسية لديها نحو تجسيد الوعي السياسي لها، على أعتبار أن تحقيق التجربة وبسطها واقعا سيظهر نبل الفكرة المضادة لها نوعا وكيفا، وحتى مع أنتقال السلطة لها وتمتعها لأول مرة بقيادة المجتمع لم تفارقها فكرة الأنتقام، ولم تتطور جوهرية الوعي السياسي ل......

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