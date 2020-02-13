سامي الذيب - عودة للإخوان الجمهوريين في السودان

2020/02/13 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب نشرت في مقال سابق معنون "خيانة الإخوان الجمهوريين في السودان"http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=664819بيان صادر عن الحزب الجمهوري في السودان، وهو حزب الإخوان الجمهوريين الذي أسسه المرحوم محمود محمد طه.يحمل البيان العنوان التالي:حول لقاء البرهان ونتنياهو بين التهليل والتهويل،ويقول في فقرته الأخيرةوفي الختام نقول نعم للسلام والتطبيع مع اسرائيل على ان يأتي من باب الم......

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