البحرية الأميركية تصادر 150 صاروخاً إيرانياً

2020/02/13 | 23:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت البحرية الأميركية، يوم الخميس، أن سفينة تابعة لها في بحر العرب صادرت 150 صاروخا من صنع إيراني، يوم الأحد الماضي، كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وأورد بيان القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم 3 صواريخ أرض جو.

وأشار المصدر إلى أن الصواريخ المئة والخمسين التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات.

وفي وقت لاحق، قالت البحرية الأميركية إن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وتأتي مصادرة الجيش الأميركي لصواريخ من صنع إيراني، بعدما دخلت واشنطن وطهران في توتر كبير، خلال يناير الماضي، عقب مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد.

وردت إيران على مقتل قائدها العسكري، بقصف قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق، لكن الثأر وصف بالمحدود ولم يوقع خسائر جسيمة في صفوف الجيش الأميركي، رغم إصابة بعض الجنود بارتجاج في المخ من جراء الضوضاء الناجمة عن سقوط الصواريخ.

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