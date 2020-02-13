2020/02/13 | 23:14 - المصدر: الغد برس

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مختل عقليا يقتل اخته باطلاق النار عليها في مندلي شرقي محافظة ديال

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مختل عقليا يقتل اخته باطلاق النار عليها في مندلي شرقي محافظة ديالى

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